Будущее может влиять на настоящее: физики сделали сенсационное открытие о времени 2 8.05.2025, 14:49

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Открытие бросает вызов традиционному пониманию причинно-следственных связей.

Ученые изучили такое явление, как ретропричинность и предполагают, что наши будущие решения могут влиять на прошлые события, что бросает вызов традиционному пониманию причинно-следственных связей.

Исследование опубликовано в журнале Applied Physics Research, пишет Earth.

Большинство людей считают, что все события идут в одном направлении. То есть наш выбор становится окончательным только после того, как мы его сделаем. Но авторы исследования считают, что на самом деле наши решения о будущем могут влиять на события, которые происходят раньше.

Будущее может влиять на прошлое

Современное восприятие времени предполагает, что существует причинно-следственная связь. То есть ест причина, которая приводит к появлению тех или иных событий со своими последствиями. Но все эти события идут из прошлого в будущее, а не наоборот. То есть результаты принятых решений мы видим в будущем, и они не могут повлиять на события, которые были до этого. Но ученые считают, что могут.

Физики изучили явление ретропричиности, которое предполагает, что следствие будущих событий предшествует своей причине во времени и может повлиять на настоящее. Исследование предполагает, что более поздние решения могут управлять более ранними решениями невидимым образом. Если эта теория подтвердится, то она изменит все понимание времени, а также повлияет на понимание физики.

Авторы исследования считают, что определенные события, по-видимому, сортируются по категориям до того, как будет определен окончательный результат. Хотя другие ученые считают, что время и все, что мы видим, по-прежнему можно объяснить с помощью традиционной физики, поэтому это исследование является спорным.

Тем не менее, некоторые физики считают, что данные указывают на механизм, который включает будущий выбор, влияющий на предыдущие измерения. Ранее высказывались утверждения, что события могут показывать странности, когда ось времени каким-то образом изменяется. Некоторые эксперименты показали, что обычное расположение причины и следствия не всегда сохраняется, хотя это также является спорным моментом.

Физики считают, что если ретропричинность действительно существует, то ее можно обнаружить в контролируемых условиях в специализированных устройствах. Существуют математические структуры, которые пытаются учесть теоретическое движение времени в обратную сторону.

Последствия открытия могут изменить физику

Ученые считают, что если наше понимание того, как будущее взаимодействует с настоящим, расширится, это может открыть возможности для создания совершенно новых технологий и поможет раскрыть некоторые загадки квантовой физики.

Авторы исследования говорят, что отдельные интервалы времени могут быть соединены вместе таким образом, который бросает вызов нашему обычному ощущению времени и событиям, которые происходят как причина и следствие.

Физики, которые придерживаются более стандартного понимания времени и причинно-следственных связей указывают на то, что необходимо провести много испытаний, чтобы попытаться проверить данную теорию.

Понятие единой структуры событий совпадает с некоторыми интерпретациями квантовой механики, где прошлое и будущее связаны единой базовой системой. Но, что если эта система работает не так, как мы думаем? Многие значительные открытия в физике начинались как безумная идея, которая в итоге оказалась верной.

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