Будто живые: в Гродно мастер вылепил из необычного материала оленей в натуральную величину
- 8.05.2025, 15:02
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Работа заняла около полугода.
Скульптор Сергей Жильский из Гродно для создания своих работ использует необычный материал.
Красоту он творит при помощи обычного бетона. Кажется, материал суровый и тяжелый, но скульптуры при этом получаются очень живые, легкие и будто невесомые, пишет NewGrodno.
Очередная работа мастера – два северных оленя в натуральную величину. Сложно поверить, что и они созданы из бетона (в основе, кстати, металлический каркас). Олени выглядят настоящими, кажется, еще мгновение и они оживут, а затем умчатся в лес.
«Работа заняла около полугода. Все-таки много мелких деталей. Лепили буквально всей семьей. Помогали мне в этом и жена, и даже внуки», — рассказывает скульптор.
Почему именно олени? Вопрос на этот ответ прост! Благородные животные дополнили композицию с одной из предыдущей работ скульптора – белорусской Снегурочки.
Статуя сказочной девушки в санях установлена в одном из санаториев Брестской области. По преданию, именно здесь и находится родина Снегурочки.
Сейчас в сани запрягли и оленей. Все вместе они создают настоящую скульптурную композицию.
Сергей Жильский рассказал, что это его пятая работа для здравницы. Ранее там, например, появились скульптура чаши со змеей (символ медицины), фонтан в виде розы, а также бетонное шестиметровое старое дерево. Эта работа также подчеркивает внимание скульптура к деталям: дерево выглядит настоящим!
В Гродно также можно встретить работы мастера. В зоопарке прошлым летом поселилась трехметровая черепаха весом более тонны. Поверите, что она сделала из бетона?