Будто живые: в Гродно мастер вылепил из необычного материала оленей в натуральную величину 8.05.2025, 15:02

1,188

Работа заняла около полугода.

Скульптор Сергей Жильский из Гродно для создания своих работ использует необычный материал.

Красоту он творит при помощи обычного бетона. Кажется, материал суровый и тяжелый, но скульптуры при этом получаются очень живые, легкие и будто невесомые, пишет NewGrodno.

Очередная работа мастера – два северных оленя в натуральную величину. Сложно поверить, что и они созданы из бетона (в основе, кстати, металлический каркас). Олени выглядят настоящими, кажется, еще мгновение и они оживут, а затем умчатся в лес.

«Работа заняла около полугода. Все-таки много мелких деталей. Лепили буквально всей семьей. Помогали мне в этом и жена, и даже внуки», — рассказывает скульптор.

Почему именно олени? Вопрос на этот ответ прост! Благородные животные дополнили композицию с одной из предыдущей работ скульптора – белорусской Снегурочки.

Статуя сказочной девушки в санях установлена в одном из санаториев Брестской области. По преданию, именно здесь и находится родина Снегурочки.

Сейчас в сани запрягли и оленей. Все вместе они создают настоящую скульптурную композицию.

Сергей Жильский рассказал, что это его пятая работа для здравницы. Ранее там, например, появились скульптура чаши со змеей (символ медицины), фонтан в виде розы, а также бетонное шестиметровое старое дерево. Эта работа также подчеркивает внимание скульптура к деталям: дерево выглядит настоящим!

В Гродно также можно встретить работы мастера. В зоопарке прошлым летом поселилась трехметровая черепаха весом более тонны. Поверите, что она сделала из бетона?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com