Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский

8.05.2025, 15:06

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Александр Роднянский

В 1933 году и после этого слишком многие молчали.

Завтра, в День Победы, по Красной площади пойдут … «ветераны СВО».

Пойдут участники кровавой захватнической войны.

Оккупанты, пришедшие с оружием на те самые земли, которые за 80 лет до них топтали немецкие нацисты, тоже начавшие бомбить мирные украинские города в 4 часа утра…

Накануне 80-й годовщины победы над немецким нацизмом 49 немецких компаний выпустили совместное письмо, в котором заявили об ответственности компаний Германии в укреплении власти национал-социалистов.

«В 1933 году слишком многие молчали, отворачивались и бездействовали», – говорится в письме, которые подписали руководители таких всемирно известных сегодня компаний как Adidas, Bayer, Bosch, Deutsche Bahn, BMW, Hugo Boss, DHL, Mercedes-Benz, Lufthansa, Volkswagen и многих других.

Вот несколько цитат из текста заявления:

«Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних руководителей в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Думая о собственной выгоде, многие компании и их представители были вовлечены в эти процессы. Сегодня мы, как немецкие компании, берем на себя ответственность за то, чтобы память о преступлениях нацистской эпохи сохранялась»

Эти преступления «напоминают нам о том, как легко может быть разрушена демократия»..

«Вместе мы выступаем против ненависти, дискриминации и антисемитизма. <…> Демократия живет участием — и несогласием. Ей нужны принципы и мужество.

В 1933 году и после этого слишком многие молчали, отворачивались и бездействовали. Из этого проистекает наша ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее».

Это обращение глав немецких корпораций останется в истории. Сравнить его можно лишь с публичным покаянием Католической церкви за преследования евреев и молчание Церкви во время Холокоста.

В 2000 году, как вы, вероятно, помните, Папа Иоанн Павел II публично признал вину Церкви.

Читая сегодня обращение знаменитых немецких компаний, я верю, что наступит время и, если не я, то мои дети прочитают подобный текст на русском языке.

Как бы не разорялись сегодня платные разжигатели войны, как бы не лгал Владимир Путин и не пресмыкался перед ним Дмитрий Медведев, но будущее наступит не по их сценарию.

Настанет день, когда крупнейшие российские корпорации, предприниматели и деятели культуры (или их потомки) возьмут на себя ответственность за случившееся.

И за соучастие, и за молчание.

Я в это искренно верю.

Александр Роднянский, Telegram

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