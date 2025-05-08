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В Гродненской области включили отопление

  • 8.05.2025, 15:13
В Гродненской области включили отопление

Из-за заморозков.

Еще один регион Беларуси включает отопление из-за майских заморозков, сообщает БелТА.

Так, в Гродно включают отопление в социальных объектах. Включение отопления в областном центре в Гродненском горисполкоме объяснили невысокими температурами воздуха днем и ночными заморозками.

Из-за похолодания отопление включается в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, санаториях, музеях, архивах, библиотеках, во всех специализированных учебно-спортивных учреждениях, а также в учреждениях социального обеспечения.

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