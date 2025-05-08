«У меня клубника под пуховыми одеялами»
- 8.05.2025, 15:30
Как белорусы защищают посевы от заморозков.
В ночь с 8 на 9 мая в Беларуси объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении – заморозках до -5°С. Похожая ситуация сохранится днем в пятницу, 9 мая. Возможен мокрый снег в отдельных районах и порывистый северный ветер. Два дня назад ночные заморозки много где уничтожили посевы, делятся беларусы в соцсетях. А также рассказывают, как готовятся к новым холодам, пишет «Белсат» .
Температурные рекорды и оранжевый уровень опасности
Вслед за апрельскими заморозками в Беларусь пришли майские. Абсолютный рекорд минимальной температуры был побит в ночь с 5 на 6 мая в Бобруйске. Впервые за 124 года (наблюдения за температурой на метеостанции в Бобруйске ведутся с 1901 года) в мае был зафиксирован мороз -4,5°С. Предыдущий рекорд был в 1999 году – тогда 6 мая было -4,0°С.
На почве заморозки были еще сильнее. На метеостанциях «Полесская» и «Бобруйск» температура опускалась до -9°С. В соцсетях рассказывают, что ночью 6 мая в Гомеле мороз на почве достигал аж -10°C.
С 7 мая на три дня Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило оранжевый уровень опасности из-за отрицательных температур воздуха ночью – вплоть до -5°C. Заморозки на почве могут быть еще сильнее.
МЧС предупреждает: такие холода могут стать роковыми для овощей. А в Беларуси уже многие высадили в открытый грунт картофель и корнеплоды. Спасатели советуют утеплять все посадки спанбондом. Обязательно нужно накрыть картошку на полях.
Яблони в куртках, грядки под пуховыми одеялами
Журналисты посмотрели, что беларусы рассказывают о заморозках в соцсетях:
«Мстиславль. Виноград, груши, грецкий орех – не будет. У вишни нет завязей».
«У меня и клубника замерзла, и крыжовник, и смородина, и все остальное».
«Яблони хрустальные просто стоят, листы и цветы замерзшие, барбарис в инее, замерз. В этом году мороз решил добить окончательно».
А накануне новых заморозков беларусы бросились спасать то, что еще не замерзло. В ход идет все – и спанбонд, который советует МЧС, и сено, и костры, и собственная одежда, и пуховые одеяла.
«Под покрытием – редиски/лук, клубника. Ну но прежде всего – плодовые деревья, им капут полностью почти – яблоки, груши, персики, сливы, черешни. Чтобы согреть дымом, отгоняющим мороз, жгут костры, но фишка в том, что как только заморозки ночью приходят, то и дым начинает идти ровно в небо, а не стелиться как при плюсовой температуре, так себе», – рассказывают читатели «Белсата».
Некоторые одевают деревья и кусты в куртки и пальто, как вот эта женщина, которая выложила в TikTok необычный «показ мод».
@nnatali_n #возвратныезаморозкибеларусь#холодныймвй ♬ оригинальный звук - Наталия
С ней согласны подписчики:
«На яблоню можно было старую куртку одеть. Уже так два раза делала и спасла. А вот в первые заморозки не додумались, как результат – отмерзли два персика, слива и черешня молоденькие».
«Чтобы что-то остановить, нужно быть волшебником»
А вот еще способы спасения посевов:
«Спанбонд 60-ка в четыре слоя спасает. Прошлые заморозки мы выстояли, надеюсь, и в этот раз не подкачаем».
«Мы тоже все укрыли и возле деревьев два мангала раскалили и всю ночь жгли».
«У меня клубника под пуховыми одеялами».
«Картошка взошла, сеном засыпала».
@agro_blog_ У нас до -5#агроблог #беларусь #сельскоехозяйство ♬ оригинальный звук - Игорь
Агроном в Instagram отмечает, что заморозки особенно опасны, если растения находятся в активной фазе зеленого роста:
«С апрельскими заморозками мы успешно справились, а в фазе активного зеленого роста, чтобы что-то остановить, нужно быть просто волшебником. В активной фазе зеленого роста что-то сохранить сможет, наверное, только огонь, дым, и все».
Однако специалист советует не огорчаться и беречь свои нервы и здоровье.
«Виноград восстановится из боковых почек, голубика восстановится из нижних почек, роза – из спящих почек, малина ремонтантная – от корней. Клубнику не сохранить, так как цветоносы черные. В Пинске вообще был сильнейший ветер, сейчас черные цветоносы. Гортензия тоже восстановится, просто нужно будет время», – рассказывает специалист.