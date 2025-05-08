Опубликованы последние рейтинги партий и политиков Литвы 8.05.2025, 15:28

Наиболее благосклонно литовцы оценивают президентов и премьеров.

В Литве назвали самые популярные партии и политических деятелей, пишет Delfi.

По данным последних опросов общественного мнения, проведенных Baltijos tyrimai по заказу ELTA, несмотря на сохраняющуюся напряженность между правящими партиями, социал-демократы сохраняют звание самой популярной партии, за ними следуют два оставшихся партнера по коалиции. «Крестьяне», избравшие нового председателя, за месяц немного увеличили ряды своих сторонников.

В свою очередь, как показывают данные опроса, проведенного с 5 по 19 апреля, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене и министр обороны Довиле Шакалене уже могут похвастаться положительными изменениями. Число сторонников Д. Шакалене увеличилось на 8 проц.

В апреле Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) сохранила лидерство в рейтинговой таблице. Политическую силу, сформировавшую правящую коалицию, поддерживают 15,3 проц. избирателей, что меньше, чем месяцем ранее – 16,9 проц. За социал-демократами следует Союз демократов «Во имя Литвы» во главе с Саулюсом Сквернялисом. 12,7 проц. жителей ответили, что поддерживают эту партию, по сравнению с 11,5 проц. в марте.

Далее в рейтинговой таблице – «Заря Немана», возглавляемая Ремигиюсом Жемайтайтисом. Популярность этой партии в апреле составила 10,6 проц., в марте – 10,1 проц.

По последним опросам, у консерваторов, по сути, тот же результат. 10,6 проц. респондентов заявили, что поддерживают эту оппозиционную партию. Этот результат за месяц существенно не изменился (в марте поддержка достигала 11,7 проц.).

Единственной партией, результаты которой в течение месяца немного изменился, стали «крестьяне» во главе с Аурелиюсом Веригой. Популярность партии после избрания нового лидера выросла на 2,9 проц. В марте «крестьян» поддержали 6,4 проц. опрошенных, а в апреле – 9,3 проц.

В свою очередь, 23,7 проц. жителей ответили, что пока не решили, за кого будут голосовать. Очень похожий результат был получен месяцем ранее.

Рейтинг Д. Шакалене за последний месяц значительно вырос

Как показывают последние опросы, апрель стал успешным месяцем для министра обороны Литвы Довиле Шакалене. В конце марта, когда американская бронированная эвакуационная машина затонула во время учений недалеко от Пабрадского полигона, этот министр, делегированная социал-демократами, привлекла к себе большое внимание общественности. Благоприятное мнение жителей о политике, которая часто появлялась на телеэкранах и в заголовках новостей, выросло на 8 проц. По данным за апрель, 42 проц. респондентов положительно относятся к министру обороны, а 45 проц. – отрицательно.

Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене также может порадоваться улучшению общественной оценки. За тот же период ее благоприятный рейтинг вырос на 7 проц. (45 проц. опрошенных оценили ее положительно, 30 проц. – отрицательно).

Рейтинг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, который не придает особого значения текущим драмам внутри коалиции, за месяц также изменился в положительную сторону. По сравнению с предыдущим месяцем его положительная оценка в апреле выросла на 4 проц. (58 проц. оценили положительно и 32 проц. – отрицательно).

На 3 проц. более благосклонно жители оценивали и министра иностранных дел Кястутиса Будриса (положительно оценивали 43 проц., отрицательно – 31 проц.).

Более существенные потери рейтинга за месяц понес только Рамунас Карбаускис, ушедший из политики бывший многолетний лидер «крестьян». В апреле его положительная оценка была на 3 проц. ниже. (положительно оценивали 34 проц., отрицательно – 53 проц.).

Блинкявичюте – среди самых низкорейтинговых политиков

Круг политиков с наименее благоприятным рейтингом за последний месяц существенно не изменился. В нем остается депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, которая потеряла доверие населения после последних выборов в Сейм. В. Блинкявичюте, отказавшуюся возглавить правительство, несмотря на данные населению обещания, оценивают скорее отрицательно (положительно оценивают 31 проц., отрицательно – 62 проц.).

В нижней части рейтинга также находятся председатель Верховного Совета – Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис (21 проц. оценивают положительно и 71 проц. отрицательно), бывший премьер-министр Ингрида Шимоните (23 проц. положительно и 68 проц. отрицательно), депутат Европарламента Пятрас Гражулис (27 проц. и 64 проц. соответственно) и член Сейма Агне Ширинскене (30 проц. и 57 проц. соответственно).

Наиболее благосклонно жители Литвы оценивают президентов и премьеров

Жители Литвы продолжают высоко оценивать президентов. К бывшему главе государства Валдасу Адамкусу положительно относятся 81 проц. респондентов, отрицательно – 12 проц. Кроме того, 67 проц. положительно оценивают Гитанаса Науседу, который находится на посту президента уже второй срок, а 27 проц. оценивают его отрицательно. Экс-президента Далю Грибаускайте положительно оценивают 60 проц. жителей, отрицательно – 32 проц.

В пятерку наиболее благоприятно оцененных общественных деятелей также вошли два премьер-министра – нынешний премьер-министр Гинтаутас Палуцкас (58 проц. положительно и 32 проц. отрицательно). К бывшему премьер-министру и нынешнему спикеру Сейма Саулюсу Сквернялису благосклонно относятся 51 проц. жителей, в то время как 41 проц. ответили, что придерживаются противоположного мнения.

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