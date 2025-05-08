NYT: Военный спектакль в Москве нужен Кремлю, чтобы скрыть свои неудачи 1 8.05.2025, 15:41

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Фото: Reuters

За фасадом триумфа кроется тревожная реальность.

Москва пытается связать победу во Второй мировой с войной в Украине. Но за внешним блеском скрываются военные и дипломатические провалы, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Россия отметит 80-летие победы над нацистской Германией масштабным военным парадом на Красной площади. Более 130 единиц военной техники, включая стратегические ракетные комплексы, и участие иностранных лидеров, включая президентов Китая и Бразилии, должны подчеркнуть статус России как не изолированной державы.

Однако, за фасадом триумфа кроется тревожная реальность. Армия РФ почти не продвигается на фронте — за последние три месяца российские силы захватывали в среднем 4 км² в день, и этого темпа недостаточно для выполнения даже ранее заявленных целей. Потери остаются ужасающими.

Президент США Дональд Трамп начал критиковать Кремль. После ракетного удара по Киеву он впервые открыто усомнился в намерении Путина завершить войну, предложив новые санкции. Кроме того, США усилили поставки вооружений в Украину и заключили с Киевом соглашение о совместной добыче полезных ископаемых, укрепляя стратегическое партнерство.

Пропаганда Кремля продолжает сравнивать войну в Украине с Великой Отечественной, внушая обществу идею, что «Запад снова объединился против России». Однако такие параллели все менее убедительны на фоне отсутствия реальных побед на военном и дипломатическом фронтах.

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