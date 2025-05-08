The Telegraph: Саммит Путина и Си — встреча пешки и игрока 1 8.05.2025, 15:53

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Россия — всего лишь прокси в китайском плане.

На фоне фанфар Путин и председатель КНР Си Цзиньпин целеустремленно направляются друг к другу в центр зала. Эта тщательно срежиссированная встреча стала возможностью для обоих показать, как два мировых автократа встают плечом к плечу против третьего, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Как отметил Си, в своем типичном завуалированном стиле, лидеры встречают «новую эру» односторонности и «гегемонистских практик сильных» — другими словами, второе президентство Дональда Трампа. «Укрепление сотрудничества» между двумя партнерами демонстрируют всему миру геостратегическую цель их альянса: противостоять США, открыв путь к новому мировому порядку, построенному на их представлении о реальной политике. Именно такое впечатление они и стремятся произвести.

Но что на самом деле стоит за этой демонстрацией единства двух прагматично сближенных диктаторов? Прежде всего, авторитет Путина во многом зиждется на благосклонности Си. Россия под его руководством растеряла огромное количество человеческих и материальных ресурсов. Существенную часть этих потерь компенсируют ключевые продажи энергоносителей в Китай. Путин отдал производство дронов Китаю и Ирану. Сегодня Россия куда больше зависит от Пекина, чем Китай — от России.

Главная цель Си в альянсе с Путиным — использовать его как прокси в борьбе с Западом, чтобы разделить и истощить противников, создавая геополитическую перегрузку для США и их союзников. Разобщенность, особенно между США и Европой, создает идеальные условия для реализации его стратегии «Великого возрождения китайской нации».

В глобалистских мечтах Си места для равноправной России нет. Он стремится не только захватить Тайвань и установить контроль над западной частью Тихого океана, но и вернуть обширные сибирские территории, уступленные Китаем России в XIX веке. Покупая гигантские объемы газа и нефти из Восточной Сибири, Пекин, по сути, «платит аренду» за земли, которые надеется однажды унаследовать.

На протяжении многих лет Путин отчаянно пытается добиться от Си согласия на покупку газа с месторождений ближе к Уралу, который больше не покупает Европа. Си до сих пор отказывался, несмотря на привычку Путина объявлять о якобы готовящихся сделках накануне громких встреч. Газопровод «Сила Сибири – 2» снова оказался в центре российской повестки. Однако Си давно просчитал, что может обойтись без такого длинного и уязвимого маршрута. Если он все-таки согласится — это будет действительно переломный момент.

США тем временем обозначили своей главной военной целью сдерживание глобальных амбиций Китая. Ослабление давления на Путина в Украине — часть этой стратегии, направленной на перераспределение ресурсов. Но она окажется под угрозой, если Москва и Пекин действительно начнут действовать как единое целое.

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