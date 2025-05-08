Не только Кремль: политолог объяснил, куда 9 мая могут ударить 100 украинских ракет 12 8.05.2025, 16:02

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Многие объекты остались без защиты от ударов с воздуха.

Военный парад 9 мая на Красной площади у стен Кремля в Москве может пройти под аккомпанемент ударов украинских ракет и дронов, поэтому в столицу страны-агрессора взыскали средства противовоздушной обороны (ПВО) со всей России. Тем самым были обнажены другие чувствительные к ударам с воздуха объекты.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер «Национальной антикризисной группы» Тарас Загородний. Он объяснил, кто будет выбирать направления нанесения ударов.

— Мы должны понять одну вещь: определять, куда бить, в первую очередь, будет Генеральный штаб. Он исходит из возможности стратегических задач, стоящих перед Украиной. Если они стянули в Москву всю ПВО, какую только возможно (из Чечни, из других частей страны), это означает, что многие объекты остались без защиты, — говорит политический эксперт.

По его словам, с точки зрения войны разумнее было бы уничтожать оставленную без защиты нефтегазовую инфраструктуру, военные заводы, потому что это отвечает задачам, которые ставит перед собой Украина по обескровливанию России и выигрышу в войне.

— Если будет возможность устроить воздушную тревогу в Москве, наверное, это нужно делать. Но вы должны понимать, что война – это ресурсы. Если есть, например, 100 ракет, ими лучше раздолбать порты Новороссийска или Казань, где находятся военные заводы, — объясняет управляющий партнер «Национальной антикризисной группы».

По его мнению, так легче добиться соответствующего эффекта, поскольку «биться головой о стенку», чтобы преодолеть систему ПВО в Москве, не факт, что будет целесообразным.

— Поэтому будут решать военные. Я уверен, что они найдут правильное решение, — подытожил Тарас Загородний.

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