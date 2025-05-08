Financial Times: Президент Германии указал на важность сохранения послевоенного мирового порядка 1 8.05.2025, 16:11

Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о «двойном эпохальном разрыве».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил о «беспрецедентном разрыве» с международным порядком, сложившимся после Второй мировой войны, из-за политики президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В выступлении перед Бундестагом в честь 80-летия окончания войны он заявил, что США, некогда сформировавшие основы этого порядка, теперь отворачиваются от него, что стало «шоком совершенно иного масштаба».

Штайнмайер отметил, что после Холокоста мировое сообщество выстроило систему, направленную на сдерживание национализма и укрепление международного права. Однако действия Трампа, по его словам, наряду с агрессией Путина против Украины, представляют собой «двойной эпохальный разрыв».

Немецкое общество особенно обеспокоено возвращением Трампа в Белый дом. Его экономический протекционизм, критика НАТО и попытки навязать мирное соглашение Украине подрывают устои внешней и экономической политики ФРГ, исторически ориентированной на США.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, готовящийся к первому разговору с Трампом, заявил о намерении убедить его в важности свободной торговли и осудить недавние пошлины. Он также резко отреагировал на поддержку США ультраправой партии AfD, отметив, что внутренние дела Германии — это исключительно ее прерогатива.

Штайнмайер, подчеркнув историческую ответственность Германии, предостерег и от попыток Путина использовать годовщину войны в пропагандистских целях, назвав его действия «имперским безумием» под видом борьбы с фашизмом.

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