Белорусов оставили без испанских оливок 2 8.05.2025, 16:10

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Их запретили продавать.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида испанских оливок. Информация об этом размещена в реестре опасной продукции.

Речь идет о фаршированных тунцом оливках марки ZAFER и оливках без косточки TALAVERA.

Оказалось, что эта продукция не соответствуют требованиям техрегламентов «таможенного союза2 по показателям безопасности.

В результате испытаний специалисты нашли в оливках не заявленную производителем пищевую добавку диоксид серы. Этот консервант недопустим при производстве такого вида продукции.

Запрет на реализацию оливок ZAFER и TALAVERA, их ввоз и обращение на территории Беларуси действует с 7 мая.

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