«Это не просто металл, это символ несокрушимости украинцев» 8.05.2025, 16:25

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Военный флот Нидерландов получил новый корабль, сделанный из украинской стали.

Новый корабль боевого обеспечения Нидерландов, Den Helder, официально прибыл в свой домашний порт и был интегрирован в Королевский флот. В ходе строительства судна было использовано 4760 тонн стали металлургического комбината Азовсталь Группы Метинвест – ее привезли еще до начала полномасштабного вторжения в 2020-2021 годах. Кроме того, в конструкции корабля Den Helder применено 240 тонн продукции итальянского завода Metinvest Trametal.

Как пишет «Апостроф», об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Den Helder имеет длину почти 180 метров и рассчитан на основной экипаж из 76 человек, с возможностью размещения еще 80. Он способен одновременно обслуживать до шести кораблей, транспортирует более восьми миллионов литров горючего, а также значительные объемы продовольствия, воды, боеприпасов и других критически важных ресурсов.

Строительство корабля началось в декабре 2020 года. А официально вступит в состав флота он вступит 1 октября 2025 года под названием HNLMS Den Helder. Полноценное развертывание судна планируется на середину 2026 года.

«Особенно ценно, что для строительства была использована сталь мариупольского комбината Азовсталь Группы Метинвест. Это не просто металл, это символ несокрушимости украинцев и вклад в усиление обороноспособности наших партнеров. Это один из последних проектов, в которых использована сталь Азовстали, и такие новости для нас особенно важны – как напоминание о значении работы нашей команды и хорошее упоминание о Мариуполе и нашем предприятии, разрушенном врагом во время полномасштабной войны», - говорит начальник отдела внешних закупок Метинвест-СМЦ Наталья Кривошей.

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