Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ-2025

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ-20254
- 8.05.2025, 16:32
За выход в финал белорусы сыграют с победителем пары Сенегал — Италия.
В четверг, 8 мая, прошел матч 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная Беларуси встречалась с Ираном.
Беларусь — Иран — 4:3 (Бриштель, 18, 26, Гордецкий, 27, Рябко, 29; Масуми, 12, 32, Мохаммадруп, 36).
Турнир проходит на Сейшельских Островах, пишет betnews.by.
Белорусы по ходу встречи проигрывали Ирану. В первом периоде территориальное преимущество своей команды реализовал Мохаммад Масуми. У белорусов по итогам первой 12-минутки не было ни одного удара в створ.
Зато далее подопечные Николаса Альварадо сумели уйти в отрыв. На счету Игоря Бриштеля дубль. Он мог забить и больше, но в 3-м периоде не реализовал пенальти. Голкипер сборной Ирана парировал удар с «точки».
Еще по голу забили Анатолий Рябко и Егор Гордецкий.
В конце встречи соперник сократил разрыв в счете, но не смог перевести игру в экстра-тайм.
В поединке за выход в финал белорусы сыграют с победителем пары Сенегал — Италия. Их матч стартует 8 мая в 18:00.