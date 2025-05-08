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Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ-2025

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  • 8.05.2025, 16:32
Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ-2025
Фото: FIFA

За выход в финал белорусы сыграют с победителем пары Сенегал — Италия.

В четверг, 8 мая, прошел матч 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором сборная Беларуси встречалась с Ираном.

Беларусь — Иран — 4:3 (Бриштель, 18, 26, Гордецкий, 27, Рябко, 29; Масуми, 12, 32, Мохаммадруп, 36).

Турнир проходит на Сейшельских Островах, пишет betnews.by.

Белорусы по ходу встречи проигрывали Ирану. В первом периоде территориальное преимущество своей команды реализовал Мохаммад Масуми. У белорусов по итогам первой 12-минутки не было ни одного удара в створ.

Зато далее подопечные Николаса Альварадо сумели уйти в отрыв. На счету Игоря Бриштеля дубль. Он мог забить и больше, но в 3-м периоде не реализовал пенальти. Голкипер сборной Ирана парировал удар с «точки».

Еще по голу забили Анатолий Рябко и Егор Гордецкий.

В конце встречи соперник сократил разрыв в счете, но не смог перевести игру в экстра-тайм.

В поединке за выход в финал белорусы сыграют с победителем пары Сенегал — Италия. Их матч стартует 8 мая в 18:00.

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