Парад зависимости: чего Путин хочет от Си Цзиньпина?6
- 8.05.2025, 16:35
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Наглядный символ усиливающейся зависимости Москвы от Пекина.
Парад Победы на Красной площади с участием китайского лидера Си Цзиньпина стал наглядным символом не равенства, а усиливающейся зависимости Москвы от Пекина, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
За торжественными маршами и флагами скрываются куда более прозаичные цели Путина — заручиться поддержкой Китая в условиях международной изоляции и затяжной войны в Украине.
Си провел в Москве три дня за закрытыми дверями в рамках так называемых стратегических переговоров. Путин, судя по всему, пришел к ним с длинным списком просьб — от экономической помощи до возможного китайского участия в миротворческой миссии на случай прекращения огня. Однако Пекин явно не спешит выходить за пределы собственных интересов.
Одна из главных тем переговоров — трубопровод «Сила Сибири – 2», с помощью которого Россия надеется компенсировать утраченные рынки Европы. Но Китай требует закупать газ по внутренним российским ценам — в четыре раза дешевле мировых. Москва не готова уступить, и переговоры остаются в тупике. Это подчеркивает, насколько изменился баланс сил: условия диктует Пекин.
Кроме того, Китай обеспокоен укрепляющимися связями между Россией и Северной Кореей. Новый договор о сотрудничестве уже привел к участию северокорейских бойцов в войне на стороне Москвы — что воспринимается в Пекине как тревожный сигнал.
Хотя совместное участие в параде создает иллюзию единства, на деле встреча лишь подчеркнула зависимую позицию России. Путин все чаще выглядит не как равноправный партнер, а как проситель — в новом мировом порядке, где правила диктует Китай.