Как США десятилетиями обгоняли российский флот в подводной войне 8.05.2025, 16:58

Фото: U.S. Navy

Подводные лодки класса Los Angeles по-прежнему остается символом американского превосходства.

Подводные лодки класса Los Angeles (SSN-688) на протяжении более четырех десятилетий были неоспоримым флагманом подводных сил ВМС США, обеспечивая абсолютное превосходство над российским флотом в подводной войне, пишет репортер по вопросам национальной безопасности 19FortyFive Стив Балестриери (перевод — сайт Charter97.org).

Эти лодки, известные своей скоростью, маневренностью и высокими боевыми возможностями, стали главным оружием США для борьбы с подводными и надводными целями, а также для выполнения сложных разведывательных и ударных операций.

С момента своего ввода в эксплуатацию в 1970-х годах, лодки класса Los Angeles стали не только символом американской подводной мощи, но и главным средством сдерживания противников, включая Российскую Федерацию. Оснащенные вертикальными пусковыми установками для ракет «Томагавк» и системой продвинутых сенсоров и сонаров, они значительно превосходят российские подводные лодки того времени, которые уступали по уровню технологий и боевым характеристикам.

Лодки Los Angeles, обладая максимальной скоростью более 25 узлов, значительно опережали российские подводные лодки по скорости и маневренности, что давало США стратегическое преимущество в любых условиях. Особое внимание стоит уделить лодкам модификации «Improved 688», которые были тише, более скрытны и оснащены системой вертикальных пусковых установок, что давало возможность США нанести удары по стратегическим целям противника, включая российские военные объекты.

Сегодня, несмотря на постепенную замену подводными лодками класса Virginia, класс Los Angeles по-прежнему остается символом американского превосходства в подводной войне и продолжает служить важной частью военной мощи США, оставляя российский флот позади в технологическом плане.

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