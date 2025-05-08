«Изъяли крупную сумму в валюте»
- 8.05.2025, 17:11
На Мозырском НПЗ обсуждают происходящее на заводе.
Силовики и администрация Мозырского нефтеперерабатывающего завода до сих пор никак не комментируют задержание топ-менеджеров предприятия.
«Флагшток» поинтересовался, что говорят в курилках завода сами сотрудники.
Изначально ходили слухи, что силовики задержали десять человек. Но вскоре список задержанных сократился до шести, а часть задержанных уже вернулась к трудовым обязанностям.
Неофициально работники обсуждают, что у руководителя дирекции по реконструкции и развитию Александра Гуда изъяли значительную сумму наличными в иностранной вaлюте.
Один из работников отмечает: «Он не стеснялся, на работу приезжал на авто за сотню тысяч долларов».
За махинации в особо крупном размере грозит до 15 лет заключения.
Как сообщалось ранее, на Мозырском НПЗ были задержаны пять представителей руководства, включая первого заместителя гендиректора — главного инженера Сергея Грамовича.