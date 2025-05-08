«Изъяли крупную сумму в валюте» 8.05.2025, 17:11

На Мозырском НПЗ обсуждают происходящее на заводе.

Силовики и администрация Мозырского нефтеперерабатывающего завода до сих пор никак не комментируют задержание топ-менеджеров предприятия.

«Флагшток» поинтересовался, что говорят в курилках завода сами сотрудники.

Изначально ходили слухи, что силовики задержали десять человек. Но вскоре список задержанных сократился до шести, а часть задержанных уже вернулась к трудовым обязанностям.

Неофициально работники обсуждают, что у руководителя дирекции по реконструкции и развитию Александра Гуда изъяли значительную сумму наличными в иностранной вaлюте.

Один из работников отмечает: «Он не стеснялся, на работу приезжал на авто за сотню тысяч долларов».

За махинации в особо крупном размере грозит до 15 лет заключения.

Как сообщалось ранее, на Мозырском НПЗ были задержаны пять представителей руководства, включая первого заместителя гендиректора — главного инженера Сергея Грамовича.

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