В Минске 9-балльные пробки
- 8.05.2025, 17:41
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Ситуацию на дорогах осложнил сокращенных рабочий день у многих минчан.
По состоянию на 17:00 в Минске 9-балльные пробки, если верить «Яндексу».
Видимо, ситуацию на дорогах осложнил сокращенных рабочий день у многих минчан. А еще аварии в разных частях города.
Особенно тяжело на внутреннем кольце от улицы Уборевича до Н. Орды. И на внешнем ориентировочно от Цны до Зацени. Еще страдают улицы Сурганова, Я. Коласа, Свердлова... Ну и весь центр с проспектом Независимости во главе.