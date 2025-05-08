В Минске 9-балльные пробки 8.05.2025, 17:41

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Ситуацию на дорогах осложнил сокращенных рабочий день у многих минчан.

По состоянию на 17:00 в Минске 9-балльные пробки, если верить «Яндексу».

Видимо, ситуацию на дорогах осложнил сокращенных рабочий день у многих минчан. А еще аварии в разных частях города.

Особенно тяжело на внутреннем кольце от улицы Уборевича до Н. Орды. И на внешнем ориентировочно от Цны до Зацени. Еще страдают улицы Сурганова, Я. Коласа, Свердлова... Ну и весь центр с проспектом Независимости во главе.

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