Вирусологи опубликовали новое генетическое исследование о COVID-19 4 8.05.2025, 17:54

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Оно касается городских рынков.

Новая генетическое исследование, опубликованная международной группой вирусологов, проливает свет на происхождение коронавирусов SARS и SARS-CoV-2, вызывавших пандемии 2003 и 2019 годов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно исследованию, обе вспышки, вероятно, начались одинаково: вирусы, циркулирующие среди летучих мышей в Юго-Западном Китае, передались диким млекопитающим, которых затем продали на городских рынках. Там произошло заражение людей.

Авторы работы, в том числе вирусологи Джонатан Пекар (Университет Эдинбурга) и Майкл Уороби (Университет Аризоны), сравнили геномы более 250 коронавирусов, включая SARS, SARS-CoV-2 и родственные вирусы у летучих мышей.

Они обнаружили, что вирусы часто рекомбинируют — обмениваются участками ДНК — создавая новые, потенциально опасные для человека формы.

Исследователи утверждают, что SARS возник после последней рекомбинации в 2001 году, незадолго до эпидемии в Гуанчжоу. Аналогично, предок SARS-CoV-2 прошел ключевую генетическую трансформацию между 2012 и 2014 годами, прежде чем вспышка произошла в Ухане. Торговля дикими животными могла объяснить перемещение вирусов на сотни километров.

Это исследование противостоит популярной среди политиков теории лабораторной утечки. Хотя спецслужбы США разделились во мнениях, ни одна из них не представила неопровержимых доказательств утечки из Уханьского института вирусологии. Ученые, напротив, накапливают данные, указывающие на зоонозное происхождение вируса.

Однако вопрос окончательно не закрыт. Как подчеркивают исследователи, отсутствие «промежуточного хозяина» — животного, ставшего «мостом» между летучими мышами и человеком, — по-прежнему остается главной недостающей частью пазла.

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