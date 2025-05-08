Трамп объявил о заключении первой торговой сделки

Трамп объявил о заключении первой торговой сделки1
- 8.05.2025, 17:57
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Американский президент назвал ее «полной и всеобъемлющей».
Соединенные Штаты Америки заключили торговое соглашение с Великобританией. Это первая договоренность из десятков стран, в отношении которых США ввели пошлины.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей сети Truth Social.
«Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым соглашением, о котором мы объявили», - написал Трамп.
Американский президент назвал соглашение «полным и всеобъемлющим», которое укрепит отношения между Вашингтоном и Лондоном на многие годы в будущем.
Он также добавил, что ряд других соглашений находится на продвинутом этапе переговоров и будет заключен позже.