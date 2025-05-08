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Минчан попросили заранее запастись жетонами и проездными на метро

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  • 8.05.2025, 18:01
  • 2,214
Минчан попросили заранее запастись жетонами и проездными на метро

В чем дело.

Минчан попросили заранее запастись жетонами и проездными на метро — это связано с запланированными на 9 мая торжествами, сообщили в метрополитене.

«В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в предпраздничные и праздничные дни Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты», — призвали на предприятии.

Там напомнили, что на всех станциях метрополитена проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт и мобильного сервиса «Оплати».

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