Минчан попросили заранее запастись жетонами и проездными на метро3
- 8.05.2025, 18:01
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В чем дело.
Минчан попросили заранее запастись жетонами и проездными на метро — это связано с запланированными на 9 мая торжествами, сообщили в метрополитене.
«В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в предпраздничные и праздничные дни Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты», — призвали на предприятии.
Там напомнили, что на всех станциях метрополитена проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт и мобильного сервиса «Оплати».