Каллас анонсировала финальный шаг по трибуналу для Путина

Каллас анонсировала финальный шаг по трибуналу для Путина3
- 8.05.2025, 18:06
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Проект Специального трибунала готов и ждет политического одобрения.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 9 мая во Львове объявит о выделении Киеву еще 1 млрд евро на оборону, а также о финальном шаге по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Соответствующее заявление Каллас сделала в четверг, 8 мая, в Варшаве на неформальной встрече глав МИД ЕС, передала корреспондентка DW.
«Завтра мы дадим окончательное политическое подтверждение на создание трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии», - заявила она.
Проект Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины готов и ждет политического одобрения. Его неофициально называют «трибуналом для Путина», поскольку в международной юриспруденции ответственным за преступление агрессии считается высшее руководство государства. Ожидается, что 9 мая министры иностранных дел стран ЕС посетят Львов.