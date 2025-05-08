Доход Словакии от украинских беженцев превысил расходы 8.05.2025, 18:32

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Аналогичная ситуация сложилась в Чехии.

Украинские беженцы заплатили больше денег в бюджет Словакии, чем она потратила на помощь им, следует из документа, подготовленного вице-премьером Петром Кмецом из партии Hlas, которая входит в правящую коалицию, пишет Denník N.

По оценкам Института финансовой политики правительства, украинские беженцы в 2024 году увеличили доход государства на €217 млн за счет подоходного налога, обязательных взносов и НДС. По сравнению с 2023-м вклад украинцев в бюджет увеличился более чем на треть.

Напротив, расходы на помощь беженцам в прошлом году сократились более чем вдвое и составили €98 млн. Всего на помощь беженцам и гуманитарную помощь с 2022 по 2024 год республика потратила €509 млн, включая траты на размещение беженцев и образование украинских детей. Из €98 млн за прошлый год большую часть, €65 млн, покрыл ЕС.

Украинцы составляют две пятых от более чем 122 тыс. иностранцев, работающих в Словакии.

Аналогичная ситуация сложилась в Чехии. Там украинские беженцы, согласно данным Минтруда республики, принесли в бюджет 23,5 млрд крон (€943,4 млн) при расходах в 15,5 млрд (€622, 2 млн). Всего с начала военных действий на Украине Чехия потратила 62,5 млрд крон (€2,5 млрд) на помощь беженцам и собрала с них 55,5 млрд (€2,2 млрд) за счет взносов и налогов. В феврале 2023 года в стране работали почти 99 тыс. украинцев, в январе прошлого года — 114, 9 тыс., а в январе этого года — более 150,3 тыс.

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