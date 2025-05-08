Трамп анонсировал разговор с Зеленским
- 8.05.2025, 18:45
Уже в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах в четверг, 8 мая.
«Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, которое было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными органами. И мы ценим это», — сказал Трамп в Белом доме.
По словам Трампа, он «через некоторое время» будет иметь телефонный разговор с Зеленским.
8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.
За проект проголосовали все фракции и группы, всего — 338 депутатов.