Трамп анонсировал разговор с Зеленским 8.05.2025, 18:45

Уже в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах в четверг, 8 мая.

«Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным металлам, которое было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными органами. И мы ценим это», — сказал Трамп в Белом доме.

По словам Трампа, он «через некоторое время» будет иметь телефонный разговор с Зеленским.

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.

За проект проголосовали все фракции и группы, всего — 338 депутатов.

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