Когда в Беларуси станет по-настоящему тепло

Когда в Беларуси станет по-настоящему тепло8
- 8.05.2025, 19:06
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Синоптики дали прогноз.
Мрачные тучи, ветер и сырость уже утомили белорусов.
Конечно, многие любят прохладу, но все же большинство предпочитает тепло и яркое солнце.
Синоптики рассказали, когда белорусам стоит ждать по-настоящему весенней погоды.
Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), до 25 мая ждать устойчивого тепла жителям нашей страны не стоит.
«На неделе с 12 по 18 мая будет очень холодно – на 3–6°C ниже нормы», – сообщает тематический канал «Надвор'е».
Чуть теплее будет на неделе с 19 по 26 мая, но все равно на 1–3°C ниже климатической нормы.
Холод установился из-за сложившейся над Европой устойчивой системы циркуляции атмосферы, обусловленной пространственным распределением областей высокого и низкого давления.
На погоду влияют высотные антициклоны, расположившиеся над северной Атлантикой и над европейской частью России. И именно так в Беларусь проникает холодный воздух из приполярных областей.