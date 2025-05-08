Когда в Беларуси станет по-настоящему тепло 8 8.05.2025, 19:06

6,210

Синоптики дали прогноз.

Мрачные тучи, ветер и сырость уже утомили белорусов.

Конечно, многие любят прохладу, но все же большинство предпочитает тепло и яркое солнце.

Синоптики рассказали, когда белорусам стоит ждать по-настоящему весенней погоды.

Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), до 25 мая ждать устойчивого тепла жителям нашей страны не стоит.

«На неделе с 12 по 18 мая будет очень холодно – на 3–6°C ниже нормы», – сообщает тематический канал «Надвор'е».

Чуть теплее будет на неделе с 19 по 26 мая, но все равно на 1–3°C ниже климатической нормы.

Холод установился из-за сложившейся над Европой устойчивой системы циркуляции атмосферы, обусловленной пространственным распределением областей высокого и низкого давления.

На погоду влияют высотные антициклоны, расположившиеся над северной Атлантикой и над европейской частью России. И именно так в Беларусь проникает холодный воздух из приполярных областей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com