закрыть
8 мая 2025, четверг, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда в Беларуси станет по-настоящему тепло

8
  • 8.05.2025, 19:06
  • 6,210
Когда в Беларуси станет по-настоящему тепло

Синоптики дали прогноз.

Мрачные тучи, ветер и сырость уже утомили белорусов.

Конечно, многие любят прохладу, но все же большинство предпочитает тепло и яркое солнце.

Синоптики рассказали, когда белорусам стоит ждать по-настоящему весенней погоды.

Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), до 25 мая ждать устойчивого тепла жителям нашей страны не стоит.

«На неделе с 12 по 18 мая будет очень холодно – на 3–6°C ниже нормы», – сообщает тематический канал «Надвор'е».

Чуть теплее будет на неделе с 19 по 26 мая, но все равно на 1–3°C ниже климатической нормы.

Холод установился из-за сложившейся над Европой устойчивой системы циркуляции атмосферы, обусловленной пространственным распределением областей высокого и низкого давления.

На погоду влияют высотные антициклоны, расположившиеся над северной Атлантикой и над европейской частью России. И именно так в Беларусь проникает холодный воздух из приполярных областей.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин