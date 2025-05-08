Спецназовцы ГУР отбили побратимов из плена российских оккупантов прямо на поле боя 3 8.05.2025, 19:16

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Триллер с Запорожского фронта — спецназовцы ГУР отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Сообщается, что трое солдат подразделения «Артан Х», которое входит в спецподразделение ГУР МО Украины «Артан», отправились на задание — осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск.

Добравшись до вражеских позиций, бойцы «Артана Х» столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой — трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

В бою московиты применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом наши бойцы потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен.

С открытой местности, где состоялся бой, враг начал отход в сторону подконтрольного им населенного пункта. Движение фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР МО Украины.

«В момент, когда российские десантники с нашими пленными добрались до первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из «Артана» и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят — Кеца, Анубиса и Ключика», - рассказал командир подразделения «Артан Х» с позывным Фаворит.

Триллер с Запорожского фронта - спецназовцы ГУР отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что трое солдат подразделения "Артан Х", которое входит в спецподразделение ГУР МО Украины "Артан", отправились на задание - осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск.

Бой между ГУРовцами и оккупантами

Добравшись до вражеских позиций, бойцы "Артана Х" столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой - трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

В бою московиты применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом наши бойцы потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен.

С открытой местности, где состоялся бой, враг начал отход в сторону подконтрольного им населенного пункта. Движение фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР МО Украины.

«В момент, когда российские десантники с нашими пленными добрались до первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из «Артана» и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят - Кеца, Анубиса и Ключика", - рассказал командир подразделения «Артан Х» с позывным Фаворит.

Благодаря атаке FPV-дронов бойцы ГУР были освобождены из плена

После филигранной ликвидации первого российского десантника один из пленных бойцов ГУР с позывным Кеца воспользовался хаосом и паникой среди оккупантов.

«Я дождался удачного момента и выскользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится. Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV - это было невероятное ощущение. Очень благодарен побратимам, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена», - рассказал он.

Тем временем операторы ударных дронов уничтожили второго захватчика. Третий и последний из группы российский десантник заполз под старый грузовик, но украинские асы FPV достали его и там.

После ликвидации вражеской группы к двум бойцам «Артана Х» подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода с оккупированной территории. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов, когда село солнце.

«Фактически вырвали наших из лап врага прямо на поле боя. Сейчас все в приподнятом настроении. Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов «Артана» и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, - высочайший уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов — уничтожаем», - сказал Фаворит.

Освобожденные бойцы «Артана Х» вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас все проходят лечение от ожогов, нанесенных российскими химикатами.

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