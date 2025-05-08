Грабитель из-за незнания Минска примчался прямо в милицию 2 8.05.2025, 19:33

2,634

Детали необычного преступления раскрыла прокуратура.

В январе 2023 года герой этой истории освободился из колонии, после чего некоторое время проживал и работал в Москве. Весной 2025-го он приехал в Минск.

Деталями необычного преступления поделилась прокуратура Фрунзенского района столицы с агентством «Минск-Новости».

Как иногда бывает, возле магазина он разговорился с мужчиной и решил выпить за знакомство. Когда алкоголь закончился, новый приятель предложил купить еще водки. Но на кассе случилась заминка – не проходила оплата через мобильное приложение.

Тогда мужчина попросил своего новоиспеченного приятеля «посмотреть» телефон. Неизвестно, какой план был в голове у грабителя. Но мужчина взял в руки смартфон и поспешил с гаджетом к выходу из магазина.

Владелец устройства стал преследовать грабителя и громко требовал вернуть личную вещь. Злоумышленник, как говорится, к успеху шел, однако все закончилось, так и не успев начаться.

Мужчина выбрал неудачный маршрут для побега. А виной этому стало незнание улиц Минска. В итоге, не ориентируясь в столице, фигурант дела выбрал маршрут бегства мимо городского отдела милиции, возле которого как раз стояли сотрудники в гражданской форме одежды. Они и задержали грабителя.

Ему предъявлено обвинение в открытом похищении имущества (грабеже), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК. Вину гражданин признал полностью. Ущерб он возместил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com