Грабитель из-за незнания Минска примчался прямо в милицию

Грабитель из-за незнания Минска примчался прямо в милицию2
- 8.05.2025, 19:33
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Детали необычного преступления раскрыла прокуратура.
В январе 2023 года герой этой истории освободился из колонии, после чего некоторое время проживал и работал в Москве. Весной 2025-го он приехал в Минск.
Деталями необычного преступления поделилась прокуратура Фрунзенского района столицы с агентством «Минск-Новости».
Как иногда бывает, возле магазина он разговорился с мужчиной и решил выпить за знакомство. Когда алкоголь закончился, новый приятель предложил купить еще водки. Но на кассе случилась заминка – не проходила оплата через мобильное приложение.
Тогда мужчина попросил своего новоиспеченного приятеля «посмотреть» телефон. Неизвестно, какой план был в голове у грабителя. Но мужчина взял в руки смартфон и поспешил с гаджетом к выходу из магазина.
Владелец устройства стал преследовать грабителя и громко требовал вернуть личную вещь. Злоумышленник, как говорится, к успеху шел, однако все закончилось, так и не успев начаться.
Мужчина выбрал неудачный маршрут для побега. А виной этому стало незнание улиц Минска. В итоге, не ориентируясь в столице, фигурант дела выбрал маршрут бегства мимо городского отдела милиции, возле которого как раз стояли сотрудники в гражданской форме одежды. Они и задержали грабителя.
Ему предъявлено обвинение в открытом похищении имущества (грабеже), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 206 УК. Вину гражданин признал полностью. Ущерб он возместил.