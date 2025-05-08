Зеленский о ратификации договора о недрах: Такого перспективного соглашения еще не было

Зеленский о ратификации договора о недрах: Такого перспективного соглашения еще не было4
- 8.05.2025, 19:50
Украинский президент убежден, что соглашение с США является общей инвестицией двух стран на десятилетия.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к разработке и заключению соглашения с США о недрах, заявив, что «такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было». Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Telegram.
«Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 проголосовавшим за соглашение депутатам. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис», – написал Зеленский.
Он отметил, что «такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было», это совместная инвестиционная работа с США на десятилетие.
«Сейчас это сильная основа для взаимодействия безопасности, а в перспективе десятилетий – возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество», – подытожил президент.