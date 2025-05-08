закрыть
8 мая 2025, четверг, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о ратификации договора о недрах: Такого перспективного соглашения еще не было

4
  • 8.05.2025, 19:50
Зеленский о ратификации договора о недрах: Такого перспективного соглашения еще не было

Украинский президент убежден, что соглашение с США является общей инвестицией двух стран на десятилетия.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к разработке и заключению соглашения с США о недрах, заявив, что «такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было». Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Telegram.

«Благодарен всем в нашей команде, кто готовил соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами, и каждому, кто его поддержал. Спасибо всем 338 проголосовавшим за соглашение депутатам. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис», – написал Зеленский.

Он отметил, что «такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было», это совместная инвестиционная работа с США на десятилетие.

«Сейчас это сильная основа для взаимодействия безопасности, а в перспективе десятилетий – возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество», – подытожил президент.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин