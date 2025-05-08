Суперкомпьютер назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов
- 8.05.2025, 20:08
«Интер» или «ПСЖ»?
Суперкомпьютер аналитической компании Opta назвал «Пари Сен-Жермен» главным претендентом на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25.
Согласно прогнозу Opta, вероятность победы французского клуба оценивается в 53,6%. Шанс итальянцев одержать победу составляет 46,4%.
«Интер» 6 мая в полуфинале обыграл «Барселону» (7:6 по сумме двух матчей) и вышел в финал турнира. ПСЖ на следующий день обыграл лондонский «Арсенал» и по сумме двух встреч вышел в решающий матч (3:1 по сумме двух матчей).
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлого розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. «Реал» также является рекордсменом по количеству побед в этом турнире — клуб выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.
Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».