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Биткойн снова бьет рекорды

  • 8.05.2025, 21:00
Биткойн снова бьет рекорды

Цена превысила 100 тысяч долларов.

Bitcoin впервые за несколько месяцев преодолел отметку в 100 000 долларов, показав рост более чем на 3 % за один день. Такое резкое повышение курса свидетельствует об оживлении спроса на ведущий цифровой актив.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным платформы CoinDesk, по состоянию на 20:03 стоимость Bitcoin составляла 101 223 доллара за единицу цифровой валюты. Такая высокая цена на ведущую криптовалюту мира была еще в январе.

Капитализации криптовалюты составляла более 2 триллионов долларов.

По информации Bloomberg, Bitcoin поднялся в четверг на 3,4%, как и большинство других ведущих токенов. Последний раз биткойн устанавливал рекорд - около 109 000 долларов - 20 января, в день инаугурации Трампа на второй срок.

В целом Bitcoin впервые с февраля превысил предел в 100 000 долларов.

Издание пишет, что рост криптовалюты происходит на фоне ожиданий ослабления торгового напряжения после объявления президентом США Дональдом Трампом о соглашении с Великобританией.

По предварительным данным, Великобритания ускорит прохождение американских товаров через таможню и уменьшит барьеры для аграрного, химического, энергетического и промышленного экспорта США. И хотя Трамп заявил, что полные детали соглашения еще будут согласованы в течение следующих недель, его утверждение уже сейчас способствовало восстановлению оптимизма среди инвесторов.

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