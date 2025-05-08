Сикорский: США должны давить на РФ, иначе присоединятся другие посредники 8.05.2025, 22:05

Радослав Сикорский

Москва до сих пор не проявила никакой готовности к компромиссу.

Если дипломатические усилия Соединенных Штатов не дадут результата, к мирному урегулированию между Украиной и Россией могут присоединиться другие страны - в частности, Турция или Китай. Москва до сих пор не проявила никакой готовности к компромиссу, поэтому международное сообщество должно заставить ее изменить курс путем усиленного давления.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместном брифинге в Варшаве с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас, который состоялся после неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает «Польское радио».

«Мы, конечно, поддерживаем стремление США достичь мира, однако если их инициатива не даст желаемого результата, тогда придется искать другие пути. Турция уже сохраняет контакты с обеими сторонами. Кроме того, Китай имеет особое влияние на Кремль и может сыграть ключевую роль в принуждении Путина сесть за стол переговоров», - сказал Сикорский.

Он также обратил внимание на то, что новая американская администрация, по его оценке, сделала несколько важных шагов навстречу России. Одним из таких шагов стало, в частности, приостановление участия США в работе над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

«Я не вижу никакой конструктивной реакции со стороны Кремля в ответ на эти шаги. Надеюсь, что президент Трамп, который имеет опыт в переговорах, поймет необходимость влиять на Путина — не только дипломатией, но и через реальное давление и другие сдерживающие механизмы», - подытожил глава польского МИД.

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