Сикорский: США должны давить на РФ, иначе присоединятся другие посредники
- 8.05.2025, 22:05
Москва до сих пор не проявила никакой готовности к компромиссу.
Если дипломатические усилия Соединенных Штатов не дадут результата, к мирному урегулированию между Украиной и Россией могут присоединиться другие страны - в частности, Турция или Китай. Москва до сих пор не проявила никакой готовности к компромиссу, поэтому международное сообщество должно заставить ее изменить курс путем усиленного давления.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместном брифинге в Варшаве с главным дипломатом Евросоюза Каей Каллас, который состоялся после неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает «Польское радио».
«Мы, конечно, поддерживаем стремление США достичь мира, однако если их инициатива не даст желаемого результата, тогда придется искать другие пути. Турция уже сохраняет контакты с обеими сторонами. Кроме того, Китай имеет особое влияние на Кремль и может сыграть ключевую роль в принуждении Путина сесть за стол переговоров», - сказал Сикорский.
Он также обратил внимание на то, что новая американская администрация, по его оценке, сделала несколько важных шагов навстречу России. Одним из таких шагов стало, в частности, приостановление участия США в работе над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
«Я не вижу никакой конструктивной реакции со стороны Кремля в ответ на эти шаги. Надеюсь, что президент Трамп, который имеет опыт в переговорах, поймет необходимость влиять на Путина — не только дипломатией, но и через реальное давление и другие сдерживающие механизмы», - подытожил глава польского МИД.