Belavia запускает мультимедийную систему в своих самолетах

Belavia запускает мультимедийную систему в своих самолетах4
- 8.05.2025, 22:15
Теперь не надо заранее скачивать фильмы и игры.
Хорошая новость для любителей с пользой проводить время в самолете. Belavia устанавливает на воздушных судах систему развлечений. Рассказываем подробности.
Новая мультимедийная программа – легкий доступ к фильмам, сериалам, аудиокнигам и даже играм.
Необходимы лишь устройство с возможностью подключения к Wi-Fi и наушники. Обычный смартфон вполне подходит.
После взлета – в режиме полета – необходимо подключить ваше устройство к сети Belavia с помощью Wi-Fi, отсканировать QR-код из инструкции, размещенной в салоне, или ввести в браузере belavia.boх.
И вуаля – выбирайте, что вашей душе угодно.
Стоит отметить, система развлечений будет установлена лишь на самолетах типа Boing 737–800.
И да, все это бесплатно для пассажиров.