Belavia запускает мультимедийную систему в своих самолетах 4 8.05.2025, 22:15

Теперь не надо заранее скачивать фильмы и игры.

Хорошая новость для любителей с пользой проводить время в самолете. Belavia устанавливает на воздушных судах систему развлечений. Рассказываем подробности.

Новая мультимедийная программа – легкий доступ к фильмам, сериалам, аудиокнигам и даже играм.

Необходимы лишь устройство с возможностью подключения к Wi-Fi и наушники. Обычный смартфон вполне подходит.

После взлета – в режиме полета – необходимо подключить ваше устройство к сети Belavia с помощью Wi-Fi, отсканировать QR-код из инструкции, размещенной в салоне, или ввести в браузере belavia.boх.

И вуаля – выбирайте, что вашей душе угодно.

Стоит отметить, система развлечений будет установлена лишь на самолетах типа Boing 737–800.

И да, все это бесплатно для пассажиров.

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