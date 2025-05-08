Первый понтифик из США: что известно о новом Папе Римском Льве XIV 8.05.2025, 22:40

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Роберт Прево стал 267-м Папой Римским.

Кардинала из США Роберта Прево избрали новым Папой Римским и лидером Римско-Католической церкви. Он стал первым понтификом из США в истории и выбрал имя Папа Лев XIV. NV собрал основные факты из жизни нового Папы Римского.

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США). Он является куриальным кардиналом с двойным — американским и перуанским — гражданством и членом Ордена святого Августина. С 14 сентября 2001 года до 4 сентября 2013 года занимал должность генерального настоятеля этого ордена.

Последним Папой Римским Львом был Лев XIII, который родился в оккупированном французами Риме в 1810 году. Он был Папой Римским с 1878 года до своей смерти в 1903 году, что сделало его 25-летнее папство четвертым по продолжительности в истории Церкви.

Как пишет The Washington Post, Роберт Прево вырос в южной части Чикаго, где посещал церковь Успения Пресвятой Богородицы. Его отец, который имел французские и итальянские корни, работал педагогом и обучал детей основам веры, а мать, испанского происхождения, была библиотекарем.

Прево служил алтарником, учился в приходской школе, а позже поступил в семинарию. В 1977 году окончил Университет Вилланова со степенью бакалавра математики. В 1982 году получил образование священника, после чего продолжил обучение в Риме, где получил научную степень по каноническому праву. Двадцать лет он служил в Перу, преимущественно как миссионер и приходской священник.

Деятельность нового понтифика перекликается с подходом Папы Франциска, первого Папы из Южной Америки, который неоднократно доверял Прево важные задачи. В частности, в 2022 году он назначил его ответственным за реформу, в рамках которой к выбору кандидатов на епископские должности впервые привлекли женщин. Впрочем, самого Прево считают более осторожным и прагматичным, чем его предшественник, отмечает издание.

Большую часть своей жизни новоизбранный Папа провел за пределами США, посвятив служение бедным и обездоленным людям.

В Риме его называют «латинским янки» из-за 20 лет работы в одном из беднейших регионов Перу. Там он настолько сжился с местными общинами, что получил перуанское гражданство.

Как пишет CNN, несмотря на распространенное мнение, что кардиналы неохотно голосуют за Папу из США из-за политического влияния этой страны в мире, многолетняя служба Роберта Прево в Перу могла уменьшить эти опасения среди избирателей.

«Он является тем, кто, даже если он с Запада, будет очень внимательным к потребностям глобальной Церкви», — сказала Элиза Аллен, аналитик CNN по вопросам Ватикана.

В частности, Прево поддерживал позицию Папы Франциска относительно допущения разведенных и повторно женатых католиков к Святому Причастию.

По вопросу благословения однополых пар, он выразил сдержанную поддержку инициативе Франциска разрешить это священникам. Накануне конклава Прево продвигали как «компромиссного кандидата» на папский престол.

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