В Германии объявят режим ЧС
- 9.05.2025, 2:31
Из-за обострения миграционного кризиса.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявит чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за обострения миграционного кризиса. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источники.
По ее данным, немецкое правительство активирует статью 72 Договора о функционировании Евросоюза, которая позволит не пускать в страну желающих получить убежище.
Согласно результатам опроса YouGov, проведенному перед выборами в бундестаг, немцы считают миграцию главной проблемой. На втором месте оказались экономическая ситуация и инфляция, а на третьем — социальная безопасность.