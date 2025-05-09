В Германии объявят режим ЧС 9.05.2025, 2:31

Из-за обострения миграционного кризиса.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявит чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за обострения миграционного кризиса. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источники.

По ее данным, немецкое правительство активирует статью 72 Договора о функционировании Евросоюза, которая позволит не пускать в страну желающих получить убежище.

Согласно результатам опроса YouGov, проведенному перед выборами в бундестаг, немцы считают миграцию главной проблемой. На втором месте оказались экономическая ситуация и инфляция, а на третьем — социальная безопасность.

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