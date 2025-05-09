Визит с приключениями: через какие страны Фицо пробрался к Путину в Москву 9 9.05.2025, 8:37

6,952

Роберт Фицо

Премьеру Словакии пришлось изрядно постараться.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, видимо, так сильно хотел подыграть Кремлю и принять участие в его главном пропагандистском шоу года – военном параде 9 мая в Москве, что готов был терпеть все логистические трудности, лишь бы только добраться до российской столицы.

После того как Литва, Латвия и Эстония запретили борту Фицо пролетать через свою территорию, словацкому премьеру пришлось добираться до Москвы окольными путями.

По информации российских пропагандистов, вечером самолет с премьером Словакии все же достиг места назначения.

Для этого ему пришлось лететь через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии, передает Dialog.UA.

Таким образом, вместо стандартных двух с половиной часов на путь до столицы страны-агрессора Фицо потратил более пяти.

Не успел словацкий премьер сойти с трапа самолета, как тут же его сделали участником пропагандистской акции: ему вручили копию выпуска газеты «Правда» от 10 мая 1945 года на словацком языке, а российские пропагандисты активно освещали это в своих эфирах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com