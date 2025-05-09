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Визит с приключениями: через какие страны Фицо пробрался к Путину в Москву

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  • 9.05.2025, 8:37
  • 6,952
Визит с приключениями: через какие страны Фицо пробрался к Путину в Москву
Роберт Фицо

Премьеру Словакии пришлось изрядно постараться.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, видимо, так сильно хотел подыграть Кремлю и принять участие в его главном пропагандистском шоу года – военном параде 9 мая в Москве, что готов был терпеть все логистические трудности, лишь бы только добраться до российской столицы.

После того как Литва, Латвия и Эстония запретили борту Фицо пролетать через свою территорию, словацкому премьеру пришлось добираться до Москвы окольными путями.

По информации российских пропагандистов, вечером самолет с премьером Словакии все же достиг места назначения.

Для этого ему пришлось лететь через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии, передает Dialog.UA.

Таким образом, вместо стандартных двух с половиной часов на путь до столицы страны-агрессора Фицо потратил более пяти.

Не успел словацкий премьер сойти с трапа самолета, как тут же его сделали участником пропагандистской акции: ему вручили копию выпуска газеты «Правда» от 10 мая 1945 года на словацком языке, а российские пропагандисты активно освещали это в своих эфирах.

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