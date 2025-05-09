Reuters: В первом появлении Лев XIV дал три важные подсказки о своем папстве 4 9.05.2025, 8:44

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Новый понтификат будет отличаться от политики Ватикана при Франциске.

С первых минут на балконе собора Святого Петра Папа Лев XIV дал три важных подсказки о том, каким будет его папство.

Как пишет Reuters, первой подсказкой Льва был его выбор имени. Дело в том, что Папы часто используют этот выбор, чтобы послать свой первый важный сигнал о приоритетах своего папства.

Издание указало, что Франциск взял свое имя от святого Франциска Ассизского XIII века, который отверг богатство и заботился о бедных. Последний Папа, взявший имя Лев, Лев XIII, сосредоточил свое папство в 1878-1903 годах на защите прав трудящихся.

«Выбрав имя Лев XIV, он показал, что привержен социальному учению церкви», - сказал иезуитский комментатор Томас Риз.

Второй подсказкой Льва был его выбор языка и слова, которые он произносил, что делало явный акцент на необходимости мира.

Ни одна из его речей перед верующими, собравшейся на площади Святого Петра, не была на английском, а скорее на итальянском - языке папства, и краткий переход на испанский, чтобы поприветствовать свою бывшую общину в Перу. США он не упомянул.

«La pace sia con tutti voi!» (Мир вам!), первые слова нового Папы на публике, перекликались с приветствием, которое католики употребляют в праздники, но также, как отметило издание, это непосредственное послание мира миру, раздираемому войнами.

Новый Папа сказал, что хочет поделиться миром Божьим, назвав его «разоруженным миром и разоружающим миром», который является «скромным и стойким».

Третья подсказка Папы Льва была в его выборе одежды.

В отличие от Франциска, который отверг все атрибуты папства, в том числе и в первый день своего избрания в 2013 году, Лев надел традиционную красную папскую одежду поверх своей белой рясы.

Таким образом он дал понять, что он новый и совсем другой Папа.

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