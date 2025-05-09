«Мир наступит на следующий день»4
- 9.05.2025, 8:57
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Стало известно, что заставит РФ прекратить войну.
Глава Кремля Владимир Путин будет воевать до тех пор, пока в России не закончатся деньги. Как заявил Виталий Портников в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» на канале YouTube, это единственный фактор, от которого напрямую зависят сроки ведения боевых действий в Украине.
Комментируя связь между тем, сколько глав разных стран приедет на 9 мая в Москву и наличием или отсутствием у Путина желания закончить войну, Портников подчеркнул, что самое главное - это экономический фактор.
«Я думаю, не имеет никакого значения количество тех людей, которые куда-то ездят, как не имело большого значения для нас, какое было реально количество людей на саммите мира в Швейцарии приедет к Путину тридцать президентов или двадцать, но важно, какой уровень экономических возможностей РФ», - заявил эксперт.
По словам Портникова, ответить на вопрос, насколько это выгодно России можно, только исходя из того, есть ли у Путина достаточно экономических возможностей для продолжения войны.
«Не будет иметь экономических возможностей, поверьте мне, мир наступит на следующий день. Будет Путин иметь экономические возможности, тогда будет», - сказал публицист.
Резюмируя, Виталий Портников подчеркнул, что именно деньги, военная техника и люди - это все, что определяет мысли Путина.