Билл Гейтс раздаст почти все свое богатство 8 9.05.2025, 8:59

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Билл Гейтс

фото: reuters

В ближайшие 20 лет.

Некогда самый богатый человек в мире и основатель Microsoft Билл Гейтс пообещал раздать «практически все» свое богатство через свой фонд, после чего он прекратит существование 31 декабря 2045 года.

Гейтс сказал, что фонд потратит более $200 млрд в течение следующих 20 лет, пишет Axios. Гейтс, состояние которого Forbes оценивает в более чем $112 млрд, сообщил, что изначально планировалось закрыть фонд через несколько десятилетий после его смерти и смерти его тогдашней жены.

Теперь Гейтс считает, что «более короткие сроки» осуществимы.

На вопрос, чем вызвано это решение, в интервью Би-би-си Гейтс ответил, что через 20 лет в мире будут другие богатые люди, и они будут лучше понимать, как помочь людям решать проблемы.

«Тут дело в срочности. Мы можем тратить гораздо больше, если только не собираемся жить вечно, и я знаю, что эти траты будут соответствовать моим ценностям», - объяснил свой поступок миллиардер.

Гейтс рассказал, что деньги будут выделяться на три основные направления - укрепление здоровья детей и матерей, борьба с инфекционными заболеваниями и бедностью.

«Неясно, продолжат ли самые богатые страны мира защищать своих самых бедных людей. Но единственное, что мы можем гарантировать - это то, что фонд Гейтса будет поддерживать усилия, направленные на то, чтобы помочь людям и странам выбраться из нищеты», - акцентировал Гейтс.

Правда, по состоянию на сейчас, даже если Гейтс раздаст 99% своих денег, то все равно останется миллиардером. В тексте решения раздать все свои деньги, он указал, что его состояние сейчас оценивается в $108 млрд

Фонд Гейтса был основан 25 лет назад самим Гейтсом и его тогдашней супругой Мелиндой Френч Гейтс. Фонд выделил миллиарды на благотворительные цели и внес огромный вклад в улучшение общественного здравоохранения по всему миру. В частности, за время существования фон уже выделил $100 млрд на эти цели.

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