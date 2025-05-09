Трамп в разговоре с Мерцем сделал многообещающее заявление о войне в Украине

Трамп в разговоре с Мерцем сделал многообещающее заявление о войне в Украине3
- 9.05.2025, 9:12
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Президент США и канцлер Германии договорились о тесном сотрудничестве.
Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого лидеры двух стран обсудили, в частности, совместные усилия по прекращению войны России против Украины, передает УНИАН.
Как сообщается на сайте федерального правительства Германии, Трамп и Мерц договорились о «тесном сотрудничестве», чтобы положить конец войне в Украине.
«Трамп заявил, что он будет решительно поддерживать усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира», - говорится в пресс-релизе.
В свою очередь канцлер поддержал призыв президента к скорейшему прекращению убийств на Украине и заявил, что «теперь Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров».
Также сообщается, что Трамп и Мерц договорились о быстром разрешении торговых споров и о взаимных визитах.