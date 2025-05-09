За сутки «перемирия» РФ совершила 71 штурм возле Покровска 2 9.05.2025, 9:18

Всего на фронте произошло 193 боя.

За прошедшие сутки, когда уже действовало объявленное нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным «перемирие», на фронте зафиксировали 193 боевых столкновения между силами обороны Украины и армией страны-агрессора России. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 18 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 32 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил почти 4 тыс. обстрелов, из них 67 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2659 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и еще четыре важных объекта оккупантов.

На харьковском направлении наши войска отразили четыре российские атаки, столько же – на купянском. На лиманском направлении враг атаковал 27 раз, на северском – пять, на краматорском – шесть, на торецком – девять. На покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие. На новопавловском направлении отражено 28 вражеских атак, на ореховском – три, на приднепровском – пять.

На курском направлении ВСУ отразили 19 атак россиян. Там враг нанес девять авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также осуществил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Также в Генштабе проинформировали о потерях оккупантов за прошедшие сутки, которые составляют 1,3 тыс. человек. Украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 39 БПЛА оперативно-тактического уровня и 120 единиц автомобильной техники.