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Результативный пас Протаса помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Каролиной»

  • 9.05.2025, 9:32
Результативный пас Протаса помог «Вашингтону» сравнять счет в серии с «Каролиной»

Белорусский нападающий в розыгрыше Кубка Стэнли набрал 2 балла.

Ассист белоруса Алексея Протаса помог «Вашингтону» сравнять счет во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли, пишет sport5.by.

«Вашингтон» (1) — «Каролина» (4) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: 1:0 — Макмайкл (23), 2:0 — Карлсон (42), 2:1 — Гостисбехер (50), 3:1 — Уилсон (Протас), ПВ (60).

Счет в серии: 1-1

Белорусский нападающий Алексей Протас в текущем розыгрыше Кубка Стэнли набрал 2 (1+1) балла. Напомним, что форвард пропустил 4 матча нокаут-раунда из-за травмы.

В этом матче Протас играл в первом звене «Вашингтона» на правом фланге. Его партнерами стали Александр Овечкин и Дилан Строум. В итоге Протас сыграл 16:20, набрал 1 (0+1) очко, допустил 1 потерю и заработал показатель полезности «+1».

Россиянин Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

Таким образом, серия переезжает в Каролину. Следующий поединок состоится 11 мая в 1:00 по минскому времени.

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