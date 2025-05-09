Медведев набросился на Гарри Поттера 14 9.05.2025, 9:46

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И предложил замену — книги о вторжении в Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал систему «работы по детской литературе» в РФ и заявил о минимальной связи между жизнью российских детей и серией книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом чиновник заявил на встрече с освещающими войну в Украине писателями, поэтами и военкорами, рассказывает издание «Холод».

«Произведения типа «Гарри Поттера» никакого отношения к жизни российских детей не имеют», — цитируют Медведева РИА «Новости». Он призвал задуматься о том, как «оторвать» детей от книг Роулинг, и допустил, что автор «может быть достаточно талантлива», но уточнил, что ее произведения «никакого отношения к нашей [россиян] жизни и будущему не имеют».

Медведев также заявил, что «развлекуха всегда интереснее» чего-то серьезного и призвал работать над тем, чтобы книги о ходе вторжения в Украину читали и дети. Чиновник также призвал «не давать залы» деятелям культуры, которые вернулись в Россию и выступали с «непатриотических, антироссийских позиций».

Ранее подконтрольные российским властям медиа сообщали о планах Министерства просвещения по исключению книг по Гарри Поттеру из школьной программы по литературе. До начала полномасштабного вторжения в Украину эти произведения изучали в шестом классе. Об исключении произведений из программы перед учебным годом 2024−2025 сообщали в региональном Минобрнауки российского Татарстана.

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