«Беспредел полный: сами доллары продают, но обратно не берут»8
- 9.05.2025, 9:59
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Белорусы рассказали о проблемах с обменом валюты.
У некоторых белорусов по-прежнему возникают трудности с обменом долларов. И хотя проблемные банкноты визуально могут выглядеть целыми и неповрежденными, однако банки отказываются их принимать. О таких историях люди рассказывают в TikTok, пишет «Зеркало».
Тиктокерша рассказала, что у нее возникли проблемы с обменом пяти банкнот номиналом в 100 долларов. Причем их отказался принимать в том числе «Банк Решение», в котором три недели назад она получила эти деньги.
На одной из банкнот кассир заметила «зеленые катышки». «Это плесень, — заявила работник банка. — Здесь желтые пятна».
@viktoria_gr1b Народ нас наeбывают!! #врекомендации #банк ♬ оригинальный звук - vikysik_gr1b
«Так это банк нам продал эти деньги, мы не где-то же их купили», — уточнила тиктокерша.
«Это понятно, что банк», — ответила кассир и уточнила, что одна из купюр «обесцвечена, она поменяла цвет».
Тиктокерша сообщила, что написала жалобу в банк из-за проблем с обменом банкнот. Видео набрало больше 1,2 млн просмотров и 2300 комментариев. Вот некоторые из отзывов:
«Беспредел полный. Сами продают, но обратно не берут».
«Зачем вы вообще месяц назад купили доллары и несете их через месяц обратно? В чем суть?»
«У меня не приняли купленные в этот же день в этом же окне, пока не поругался».
«Я покупала евро, каждую проверяла тщательно. Вернула кассиру 7 купюр из 11-ти. Грязь, пятна, рванина, печать. А она сказала, что не заметила. Они только к нашим придираются, а сами продают абы что. Будьте бдительны».
@viktoria_gr1b Ответ пользователю @Sabirova Vladislava жду ответ на жалобу ! #банкрешение #банк #гомель #врекомендации ♬ оригинальный звук - vikysik_gr1b
«Я недавно устроила просто скандал, когда у меня отказались в обменнике принять купюру, которую мне там же выдали в виде сдачи. Я орала так, что решили не связываться со мной и поменяли».
Автор ролика позже также рассказала, как к ней попали эти деньги.
«В кассе сразу денежки не понравились, позвала начальницу (отделения банка. — Прим. ред.), попросили просветить мне денежки, доказать, что они качественные. На что она ответила, что по инструкции не обязана светить, в кассе денежки все находятся качественные», — рассказала тиктокерша.