Die Welt: Мерц объявил «чрезвычайное положение» в Германии 2

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Фото: Getty Images

Из-за миграции.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил «чрезвычайное положение» в стране. Об этом сообщает Die Welt.

В издании добавили, что министерство внутренних дел проинформировало послов соседних стран, однако представитель правительства это отрицает, но сам министр Александер Добриндт это подтверждает.

Как выяснили журналисты, канцлер объявил «чрезвычайное положение» из-за миграции. В частности правительство Германии хочет активировать статью 72 Договора о функционировании Европейского Союза.

«Дублинское соглашение больше не будет применяться, что приведет к усилению пограничного контроля и отказов в предоставлении убежища искателям убежища», - объяснили в материале.

Отмечается, что министр внутренних дел Германии Александер Добриндт уже приказал отказывать искателям убежища на немецких границах, ссылаясь на статью 72.

«Статья 72 позволяет государствам-членам отклоняться от определенных правил ЕС с целью поддержания общественного порядка и защиты внутренней безопасности. То, допустимо ли это в таком случае, уже было предметом споров между коалицией «Светофор» и ХДС/ХСС в прошлом году. Юристы предупреждали, что окончательное решение может принять Европейский суд», - напомнили в Die Welt.

В то же время представители Европейского Союза отметили в комментарии для Die Welt, что несмотря на применение статьи 72, «чрезвычайное положение» не обязательно объявлять.

«Федеральный канцлер не объявляет чрезвычайное положение» - сказал представитель правительства Штефан Корнелиус в интервью газете Bild.

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