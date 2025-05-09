Die Welt: Мерц объявил «чрезвычайное положение» в Германии

Die Welt: Мерц объявил «чрезвычайное положение» в Германии2
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Из-за миграции.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил «чрезвычайное положение» в стране. Об этом сообщает Die Welt.
В издании добавили, что министерство внутренних дел проинформировало послов соседних стран, однако представитель правительства это отрицает, но сам министр Александер Добриндт это подтверждает.
Как выяснили журналисты, канцлер объявил «чрезвычайное положение» из-за миграции. В частности правительство Германии хочет активировать статью 72 Договора о функционировании Европейского Союза.
«Дублинское соглашение больше не будет применяться, что приведет к усилению пограничного контроля и отказов в предоставлении убежища искателям убежища», - объяснили в материале.
Отмечается, что министр внутренних дел Германии Александер Добриндт уже приказал отказывать искателям убежища на немецких границах, ссылаясь на статью 72.
«Статья 72 позволяет государствам-членам отклоняться от определенных правил ЕС с целью поддержания общественного порядка и защиты внутренней безопасности. То, допустимо ли это в таком случае, уже было предметом споров между коалицией «Светофор» и ХДС/ХСС в прошлом году. Юристы предупреждали, что окончательное решение может принять Европейский суд», - напомнили в Die Welt.
В то же время представители Европейского Союза отметили в комментарии для Die Welt, что несмотря на применение статьи 72, «чрезвычайное положение» не обязательно объявлять.
«Федеральный канцлер не объявляет чрезвычайное положение» - сказал представитель правительства Штефан Корнелиус в интервью газете Bild.