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Кооператив «Лебединое озеро»

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  • Телеграм-канал «Rock Around the Clock!»
  • 9.05.2025, 10:05
  • 4,216
Кооператив «Лебединое озеро»

Россия поднялась с колен во весь свой отрицательный рост.

На самом деле, композиция «Кооператив «Лебединое озеро» - талантливая сатира и точное отражение происходящего в стране.

Прокуратуре скажем, что Конституция страны не содержит запрета на критику президента, представителей власти и их сторонников. Напротив, в Конституции установлена свобода мысли и слова. И не надо заниматься подменой понятий, когда оценка конкретного Путина и его подчиненных выдается за оценку власти вообще. Будь в нашей стране нормальная демократическая система со сменяемостью власти (что и установлено в Конституции), «Кооператив «Лебединое озеро» никогда бы не появилась. Не было бы предмета. Это и так понятно.

Сыграть «Танец маленьких лебедей» грубо, с грохотом – точно отразить в музыке воцарившуюся в нашей стране брутальность. С другой стороны, время сейчас другое – это не сгнивший к началу 80-х СССР, уходящий под традиционное «Лебединое озеро». Сейчас иная, жестокая, глухая пора, в которой крик, вопль, хрип рождаются как бы сами собой.

И, конечно, текст. Мат в песне, как и в жизни, мы не приветствуем, но другие слова … «Где вы были восемь лет» - традиционный лозунг со стороны тех, кто одобряет устроенное Путиным, Лавровым, Шойгу и другими 24 февраля, адресованный противникам побоища, длящегося три с лишним года. У Noize МС это сочетание слов приобретает другой смысл особенно с добавлением «Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди».

Последнее - ответ на несменяемость власти в стране, где один человек с помощью разного рода уловок, имеющих видимость законности (превратное прочтение Конституции, использование на несколько лет Медведева, продление сроков) правит четверть века. Новая Россия начиналась 30 с лишним лет назад с тезиса о сменяемости власти. Где она сейчас? Это ли не перерождение?

«Моя страна поднялась с колен во весь свой отрицательный рост» - насмешка над новоязом, где падение – «отрицательный рост», пожар – «возгорание», взрыв – «хлопок», потоп – «подтопление» и т.п.

Резюмируя, скажем, что «Кооператив «Лебединое озеро» такая же примета нашего времени, как для далекой уже перестройки поздней поры была характерна песня Егора Летова «Все идет по плану». Или, скажем «Поезд в огне» «Аквариума», а также «Не стреляй» ДДТ и «Шар цвета хаки» «Наутилуса Помпилиуса». Не говорим уже о «Мы ждем перемен» «Кино». Все это композиции, по-разному выражавшие суть происходящего.

Запрещать бесполезно, надо менять жизнь в стране. А цензурные запреты если чему и служат, то лишь бесплатной рекламе.

Телеграм-канал «Rock Around the Clock!»

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