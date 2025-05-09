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«Крамбамбуля» выпустила первую песню за восемь лет

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  • 9.05.2025, 10:20
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«Крамбамбуля» выпустила первую песню за восемь лет

Сингл называется «Толькі перамога!».

Проект «Крамбамбуля» легендарного белорусского музыканта Лявона Вольского 9 мая опубликовал новую песню — «Толькі перамога!». Это первый релиз коллектива за восемь лет.

Ранее Лявон Вольский анонсировал выход нового сингла в своем Facebook — подписчики музыканта на Patreon даже могли послушать песню на неделю раньше.

«Нам адна дарога — толькі перамога / Колькі б воўк не валок, павалакуць і воўка», — поет в сингле Вольский.

В целом стилистика аранжировок и самой песни отсылает к последней большой работе «Крамбамбулі» — «повстанческому» альбому «Чырвоны штраль», вышедшему в 2015 году. После этого группа выпустила лишь одну песню — «Партызаны каляднага лесу», которая была представлена в конце 2017-го.

Проект «Крамбамбуля» был создан в Минске с подачи Вольского в 2001 году, в записях принимали участие многие известные музыканты: Сергей Михалок из «Ляписа Трубецкого», Александр Кулинкович из Neuro Dubel. Группа играла преимущественно поп-рок с характерными ироничными текстами. Позднее Многие созданные проектом песни превратились в хиты. Самые прослушиваемые на Spotify — «Госьці», «Абсэнт», «Турысты», Dolce Vita, «Каб мы калі каму чаго».

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