закрыть
9 мая 2025, пятница, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Марко Рубио провел переговоры с премьер-министром Пакистана

1
  • 9.05.2025, 10:27
Марко Рубио провел переговоры с премьер-министром Пакистана
Марко Рубио

Разговор состоялся на фоне обострения конфликта с Индией.

Вашингтон, 8 мая 2025 г. — Госсекретарь США Марко Рубио провел сегодня переговоры с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом, говорится в пресс-релизе Государственного департамента США (перевод — сайт Charter97.org).

В ходе беседы госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной деэскалации напряженности в регионе и выразил поддержку прямого диалога между Индией и Пакистаном.

Рубио отметил важность поддержания каналов связи и поощрил дальнейшие усилия сторон по налаживанию конструктивного взаимодействия. Он также выразил глубокие соболезнования в связи с сообщениями о жертвах среди мирного населения в результате текущего конфликта.

Госсекретарь особо отметил, что США ожидают от Пакистана конкретных и действенных шагов по прекращению любой поддержки экстремистских и террористических группировок.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза