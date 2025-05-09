Марко Рубио провел переговоры с премьер-министром Пакистана

Марко Рубио провел переговоры с премьер-министром Пакистана1
- 9.05.2025, 10:27
Разговор состоялся на фоне обострения конфликта с Индией.
Вашингтон, 8 мая 2025 г. — Госсекретарь США Марко Рубио провел сегодня переговоры с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом, говорится в пресс-релизе Государственного департамента США (перевод — сайт Charter97.org).
В ходе беседы госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной деэскалации напряженности в регионе и выразил поддержку прямого диалога между Индией и Пакистаном.
Рубио отметил важность поддержания каналов связи и поощрил дальнейшие усилия сторон по налаживанию конструктивного взаимодействия. Он также выразил глубокие соболезнования в связи с сообщениями о жертвах среди мирного населения в результате текущего конфликта.
Госсекретарь особо отметил, что США ожидают от Пакистана конкретных и действенных шагов по прекращению любой поддержки экстремистских и террористических группировок.