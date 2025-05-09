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Путин поиздевался над Лукашенко на параде в Москве

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  • 9.05.2025, 10:37
  • 19,584
Путин поиздевался над Лукашенко на параде в Москве

Диктатора отправили к политику, с которым у него был конфликт.

На Красной площади в Москве начался парад, посвященный 80-й годовщине Победы во Второй мировой войне. При этом на кадрах трансляции примечательна необычная рассадка зарубежных гостей, прибывших в столицу России, пишет «Зеркало».

Как видно, Александра Лукашенко и его сына Николая посадили рядом с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Напомним, они публично конфликтовали между собой — в октябре 2022 года Лукашенко накричал на Пашиняна во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сессию созвала Армения, темой был армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе и помощь ОДКБ в урегулировании ситуации.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян на параде в Москве, 9 мая 2025 года
Фото: скриншот трансляции

В прошлом году Никол Пашинян проигнорировал парад в Москве и не поехал на него, заявив: «Не думаю, что каждый год надо участвовать».

При этом, как видно из кадров трансляции, глава принимающей гостей России Владимир Путин сидит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином на довольно большом отдалении от Лукашенко.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на параде в Москве, 9 мая 2025 года
Фото: скриншот трансляции
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