Россия оголила свои регионы: под Владивостоком и Иркутском вместо ПВО стоят макеты

Россия оголила свои регионы: под Владивостоком и Иркутском вместо ПВО стоят макеты2
- 9.05.2025, 10:44
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Японцы обнаружили брешь в обороне.
Российская Федерация на самом деле не прикрывает дальневосточные регионы от возможных воздушных ударов, а только создает видимость.
К такому выводу пришел японский OSINT-аналитик AS-22 во время исследования спутниковых снимков. Вместо реальных зенитно-ракетных комплексов «С-300 / С-400» на Дальнем Востоке россияне поставили их макеты.
Что касается настоящих средств ПВО, то они, по предположениям СМИ и блогосферы, были передислоцированы в европейскую часть РФ.
Два макета ЗРК были обнаружены под Владивостоком на территории 1533-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ.
Такие же имитации замечены также на позициях 1534-го полка и 24-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, отвечающих за прикрытие Иркутской области и Хакасии.
«В 1534-м зенитно-ракетном полку была установлена, по всей видимости, приманка, смоделированная по образцу S-300PS 5P85S. Даже если бы они были настоящими, они все равно не смогли выполнять свои функции, поскольку у них нет радара», - отмечает японский блогер.
Помимо этого, макеты выдает нехарактерное размещение пусковых установок, а также отсутствие сопутствующих элементов комплекса - командных пунктов, радаров и генераторов.
В свою очередь, журналисты, анализирующие такие действия Кремля, предполагают: Россия оголила восточные границы и пытается создать видимость сохранения ПВО, поскольку перебросила настоящие ЗРК в европейскую часть страны - ближе к российско-украинскому фронту.