Россия оголила свои регионы: под Владивостоком и Иркутском вместо ПВО стоят макеты 2 9.05.2025, 10:44

4,012

Японцы обнаружили брешь в обороне.

Российская Федерация на самом деле не прикрывает дальневосточные регионы от возможных воздушных ударов, а только создает видимость.

К такому выводу пришел японский OSINT-аналитик AS-22 во время исследования спутниковых снимков. Вместо реальных зенитно-ракетных комплексов «С-300 / С-400» на Дальнем Востоке россияне поставили их макеты.

Что касается настоящих средств ПВО, то они, по предположениям СМИ и блогосферы, были передислоцированы в европейскую часть РФ.

Два макета ЗРК были обнаружены под Владивостоком на территории 1533-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ.

Такие же имитации замечены также на позициях 1534-го полка и 24-й зенитной ракетной бригады ВС РФ, отвечающих за прикрытие Иркутской области и Хакасии.

«В 1534-м зенитно-ракетном полку была установлена, по всей видимости, приманка, смоделированная по образцу S-300PS 5P85S. Даже если бы они были настоящими, они все равно не смогли выполнять свои функции, поскольку у них нет радара», - отмечает японский блогер.

Помимо этого, макеты выдает нехарактерное размещение пусковых установок, а также отсутствие сопутствующих элементов комплекса - командных пунктов, радаров и генераторов.

В свою очередь, журналисты, анализирующие такие действия Кремля, предполагают: Россия оголила восточные границы и пытается создать видимость сохранения ПВО, поскольку перебросила настоящие ЗРК в европейскую часть страны - ближе к российско-украинскому фронту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com