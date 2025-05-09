закрыть
9 мая 2025, пятница, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В стиле ретро: Toyota Corolla получила спецверсию с лимитированным тиражом

  • 9.05.2025, 10:55
  • 1,122
В стиле ретро: Toyota Corolla получила спецверсию с лимитированным тиражом

Выйдет всего 1,6 тысячи таких авто.

Компания Toyota показала спецверсию хэтчбека СогоІІа в стиле ретро для рынка США. Новинка получила название Toyota Corolla FX в память о спортивном хэтчбеке Corolla FX16 конца прошлого века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

У спортивного хэтчбека доработок немного: белые колесные диски, черный спойлер, затемненная эмблема Toyota и три эксклюзивных цвета кузова. Тираж спецверсии составит всего 1,6 тысячи экземпляров.

В стиле ретро: Toyota Corolla получила спецверсию с лимитированным тиражом

Спортивная тема продолжается и в салоне - стандартные сиденья заменили на кресла с развитой боковой поддержкой и замшевыми вставками. В отделке кресел, руля и дверных панелей есть оранжевая лента. За основу FX-версии взяли одну из самых доступных комплектаций SE, но ее список оснащения расширили за счет цифровой панели приборов и беспроводной зарядки для смартфона.

Автомобиль также получил комплекс электронных ассистентов Safety Sense 3.0, в который, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Под капотом у Corolla FX - 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 171 лошадиная сила, который работает в паре с вариатором, привод только передний. В отличие от седана, хэтчбеку не досталась ни заниженная подвеска, ни спортивные настройки руля. У американских дилеров Toyota Corolla FX появятся осенью этого года. Цены объявят ближе к запуску.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза