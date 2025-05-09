В стиле ретро: Toyota Corolla получила спецверсию с лимитированным тиражом 9.05.2025, 10:55

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Выйдет всего 1,6 тысячи таких авто.

Компания Toyota показала спецверсию хэтчбека СогоІІа в стиле ретро для рынка США. Новинка получила название Toyota Corolla FX в память о спортивном хэтчбеке Corolla FX16 конца прошлого века.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

У спортивного хэтчбека доработок немного: белые колесные диски, черный спойлер, затемненная эмблема Toyota и три эксклюзивных цвета кузова. Тираж спецверсии составит всего 1,6 тысячи экземпляров.

В стиле ретро: Toyota Corolla получила спецверсию с лимитированным тиражом

Спортивная тема продолжается и в салоне - стандартные сиденья заменили на кресла с развитой боковой поддержкой и замшевыми вставками. В отделке кресел, руля и дверных панелей есть оранжевая лента. За основу FX-версии взяли одну из самых доступных комплектаций SE, но ее список оснащения расширили за счет цифровой панели приборов и беспроводной зарядки для смартфона.

Автомобиль также получил комплекс электронных ассистентов Safety Sense 3.0, в который, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.

Под капотом у Corolla FX - 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 171 лошадиная сила, который работает в паре с вариатором, привод только передний. В отличие от седана, хэтчбеку не досталась ни заниженная подвеска, ни спортивные настройки руля. У американских дилеров Toyota Corolla FX появятся осенью этого года. Цены объявят ближе к запуску.

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