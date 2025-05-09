Эстония преподнесла Путину «сюрприз» к 9 мая 10 9.05.2025, 11:00

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На границе с РФ вывесил плакат.

Нарвский музей в Эстонии 9 мая вывесил большой плакат, который отождествляет диктатора Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает ERR.

«Это наш месседж, который является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях. Сегодня в День Европы мы чествуем мир и свободу. С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение суверенитета, принципы солидарности, стали базовыми ценностями Европейского сообщества. Вместе с тем, рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления - военными преступлениями», - сказала директор музея Мария Сморжевских-Смирнова.

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